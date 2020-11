Zelfrijdende ParkShuttle wil snel de openbare weg op

De afgelopen twintig jaar lang was de ParkShuttle gebonden aan zijn eigen rijbaan op bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel, maar straks gaat de elektrisch aangedreven autonome shuttledienst ook de openbare weg op. Dat moment wordt nog even geheim gehouden. De komende tijd wordt er vooral veel getest met de nieuwe karretjes voordat de shuttle wordt 'losgelaten'.

De ParkShuttle rijdt op de vertrouwde route tussen de metrohalte Kralingse Zoom via de woonwijk Fascinatio naar bedrijventerrein Rivium. "En daar wordt hij doorgetrokken," vertelt Michael Calf projectmanager van ParkShuttle. "Straks gaat hij het gemengd verkeer in en dan gaat-ie doorrijden tot de Schaardijk. Daar gaat hij aansluiten op de toekomstige halte van de Waterbus."

Intelligente beslissingen

Het bedrijf 2getthere heeft nu twee van zes nieuwe voertuigen geleverd. Commercieel directeur Robbert Lohmann legt uit hoe het voertuig tussen het normale verkeer gaat navigeren. "Deze nieuwe generatie heeft sensoren die 360 graden rond het voertuig kunnen kijken. Daarmee kan het objecten zien en herkennen. En op basis daarvan kan hij intelligente beslissingen nemen over wat te doen met het voertuig, dus: stoppen of juist doorrijden."

Lohmann is ervan overtuigd dat het veilig is om het onbemande voertuig tussen het normale verkeer te laten rijden. "Absoluut. Alle partijen die hier aan meewerken, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer en een onafhankelijke beoordelaar, zorgen ervoor dat elke veiligheidsmaatregel is genomen die er genomen kan worden."

Maar voorkomt dat ook botsingen? "In het normale verkeer heb je ook wel eens een aanrijding dus ik kan niet garanderen dat er nooit iets zal gebeuren. Als er iets gebeurt is het een uitzonderlijke situatie waarbij iemand iets niet volgens de regels gedaan heeft."

Tekst gaat door onder de video



Lopen voorop

Sinds de introductie in 1999 heeft de ParkShuttle ruim zes miljoen passagiers vervoerd. Hij heeft zich wel bewezen denkt Robbert Lohmann. "Overal ter wereld heeft men het erover en ze zeggen: we moeten hiermee mensen vervoeren. En dan rijden er wel autonome voertuigen, maar zit geen kip in. En hier vervoeren we tweeduizend mensen per dag. Dan lopen we echt voorop."

Michael Calf, projectmanager van de ParkShuttle, is supertrots op het nieuwe model. "Deze heeft nieuwe technieken en voelt comfortabeler voor de reiziger. Hij gaat ook een stukje sneller en vaker rijden. In de spits elke 2,5 minuut, in de daluren elke zes minuten."

Airco

Robbert Lohmann vult aan: "Hij is bi-directioneel; hij kan dus twee kanten op rijden. Hij heeft geen duidelijke voor- of achterkant. De keerlussen aan het einde van baan zijn dus niet meer nodig. Er zit ook een betere motor in, er zit airconditioning in en de deuren kunnen aan twee kanten open.

Wanneer de nieuwe Parkshuttle de weg op gaat, is dus nog onduidelijk. "Dat kunnen we nu nog niet zeggen. We willen het zo snel mogelijk, maar we zitten volop in de testfase. Vanwege de coronamaatregelen worden we in de vertraging gedrukt, maar we doen wat we kunnen."