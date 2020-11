Opnieuw gratis parkeren voor de zorg in Rotterdam

Zorgpersoneel in Rotterdam krijgt tijdens deze tweede coronagolf opnieuw een tijdelijke gratis parkeervergunningen die voor de hele stad geldt. Dat meldt het stadsbestuur. De parkeervergunningen zijn bestemd voor medewerkers van ziekenhuizen, de GGD'en, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen en huisartsen- en verloskundepraktijken. Zij hebben direct contact met patiënten en komen vaak niet in aanmerking voor bestaande vergunningen.

"De parkeervergunning kan de zorg ondersteunen, bijvoorbeeld bij huisbezoeken, werk op een andere locatie of als een zorginstelling door de toegenomen personele inzet aan het plafond van de reguliere parkeervergunningen zit", schrijft burgemeester Aboutaleb aan de Rotterdamse gemeenteraad.

De vergunning is aan te vragen met een werkgeversverklaring en is geldig van 9 november 2020 tot en met 31 januari 2021.

Tijdens de eerste golf in het voorjaar was de beschikbaarheid van het openbaar vervoer sterk verminderd. Dat is nu niet het geval, maar het stadsbestuur geeft de gratis parkeervergunning nu toch weer uit, omdat door het toegenomen aantal besmettingen de druk op de zorg opnieuw sterk toeneemt.