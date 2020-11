Hoe een vijf jaar oude spotprent leidt tot het onderduiken van een docent

Maandag 2 november. De toetsweek staat op het punt van beginnen, maar voordat dat begint is er eerst een herdenking voor de onthoofde docent in Parijs. Dat doen scholen in het hele land. De directeur van de Rotterdamse school roept via een megafoon tweeduizend leerlingen en docenten op tot een minuut stilte. Je kunt een speld horen vallen. Iedereen is stil.

Leerlingen zijn trots dat hun school meedoet aan het eerbetoon; dat er stil wordt gestaan bij het drama in Parijs. Maar die aandacht voor Frankrijk leidt waarschijnlijk ook tot de bedreiging - en onderduiking - van een docent.

Tekst gaat door onder de foto



Spotprent uit 2015

De betreffende docent zou volgens de leerlingen in zijn klaslokaal een oude spotprent uit 2015 hebben hangen. De tekening, een cartoon van Joep Bertrams over de aanslag op satireblad Charlie Hebdo, laat een onthoofde man zien in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd.

Drie vrouwelijke leerlingen vragen de docent kort na de herdenking of hij die prent direct wil verwijderen. Dat weigert hij, waarop een van de meiden een foto van de prent maakt. Vermoedelijk stuurt ze die via WhatsApp naar haar twee mede-klagende vriendinnen. Aan het einde van de les haalt de docent de prent toch van het bord en gaat de klas het lokaal uit. Hiermee lijkt het voorval voorbij.

Bedreigingen

Als de Rotterdamse foto door een groot Instagram-account wordt verspreid, is het hek van de dam en is ook alle context verdwenen. Bedreigingen stromen binnen via de comments, maar vinden ook hun digitale weg naar de school en uiteindelijk naar de docent.

"Ongelooflijk dat een oude prent zo'n impact heeft." Het is slechts een van de vele reacties die we horen op het schoolplein. Er is veel ongeloof bij de leerlingen. Waarom is die prent uit 2015 nu ineens een probleem? Door wat er nu in Frankrijk is gebeurt, krijgt het weer aandacht? Het zijn vragen die leven bij de leerlingen.

Leerlingen krijgen in eerste instantie weinig mee van de bedreigingen aan het adres van de leraar. Pas nadat de directie van het Emmauscollege halverwege de week een mail stuurt waarin duidelijk wordt dat de docent vanwege bedreigingen en haat ondergedoken zit, is het schrikken.

"Onze school is het ook niet gewend. We hebben ook nooit problemen. We weten ook niet wat de bedreigingen exact zijn geweest. Het is ook best raar dat onze school neergezet wordt als een slechte school. Raar als er opeens bedreigingen komen van mensen naar onze docent en onze school, van mensen die we niet eens kennen."

Ouders bang

Meer dan schrik hebben de leerlingen niet. Ze zijn desgevraagd ook niet bang. Maar veel ouders zijn dat wel; bang om wat er nog meer kan gebeuren. Wat als het niet bij bedreigingen blijft?

Een klein clubje leerlingen heeft besloten de docent een hart onder de riem te steken door hem mailtjes te sturen en hem het beste te wensen tijdens deze vreemde situatie.