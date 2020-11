Productieve tien minuten tegen CSKA Moskou brengen Feyenoord eerste Europese zege (3-1)

Voor de ploeg van Dick Advocaat begon de wedstrijd niet slecht. De eerste kans was na acht minuten al een feit. Orkun Kökcü schoot in de achtste minuut op aangeven van Tyrell Malacia over de Russische goal. Vijf minuten later kwam Mark Diemers ook in schotpositie. De middenvelder, die dit seizoen van Fortuna Sittard overkwam, stuitte op CSKA-doelman Igor Akinfeev.

Ondanks dat Feyenoord daarna iets meer tegenstand van CSKA kreeg, waren de kansen vervolgens toch voor de Rotterdammers. Steven Berghuis testte Akinfeev twee keer, maar scoorde niet. Daardoor werd er met 0-0 gerust.

Tien minuten

De bezoekers uit Moskou begonnen de tweede helft beter. Maar het bleef slechts bij Russische dreiging. Ridgeciano Haps, die als aanvaller werd opgesteld, kon na ruim een uur Feyenoord op voorsprong schieten. Op de rand van buitenspel rondde hij een knappe aanval af: 1-0.

Orkun Kökcü kon acht minuten later de voorsprong verdubbelen. Hij haalde van afstand met rechts uit en trof doel in de verre hoek: 2-0. Heel snel na die goal kwam Feyenoord zelfs op 3-0. Kökcü legde in het strafschopgebied klaar voor de mee opgekomen Lutsharel Geertruida. Hij schoot de derde binnen voor Feyenoord.

Een ongelukkige kopbal van Marcos Senesi, die in zijn eigen doel belandde, maakte het in de slotfase nog enigszins spannend.

Feyenoord - CSKA Moskou: 3-1 (0-0)

63' Ridgeciano Haps 1-0

71' Orkun Kökcü 2-0

72' Lutsharel Geertruida 3-0

79' Marcos Senesi (e.d.) 3-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Kökcü (76' Teixeira), Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps