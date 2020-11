Kökcü over goal bij Feyenoord-CSKA: 'Dacht gewoon een keer schieten, in plaats van het eeuwige breien'

Orkun Kökcü was donderdagavond belangrijk voor Feyenoord, met zijn treffer in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen CSKA Moskou. De middenvelder van Feyenoord schoot de 2-0 binnen, via een mooie knal van afstand. "Dacht gewoon een keer schieten, in plaats van het eeuwige breien", vertelt Kökcü over die goal.

"Ik heb veel gesproken met mensen om me heen, onder wie mijn vader. De conclusie daaruit was dat ik vaker op doel moet schieten, dus ik dacht ik begin vandaag", vervolgt de middenvelder van Feyenoord.

Goede stap

"Ik denk dat we vandaag een goed resultaat hebben neergezet, dat was ook wel nodig", vertelt Kökcü over de zege op CSKA Moskou. "Je wil natuurlijk meedoen in de race om overwintering. Ik denk dat we daarin een goede stap hebben gezet."

"We hebben voor de wedstrijd als groep met elkaar gesproken, elkaar goed opgepept. Dat we sowieso moesten winnen vandaag. We hebben er alles aan gedaan en zijn blij met de drie punten."