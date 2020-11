Advocaat over Feyenoord-middenvelders: 'Ze moeten meer goals maken'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was blij met zijn ploeg na de 3-1 overwinning op CSKA Moskou. "Er was heel veel strijd. Vanaf het begin al, vanuit de kleedkamer. Daar speelde de aanvoerder (Berghuis) een belangrijke rol in", zegt de trainer tegenover Rijnmond.