Het weer van vandaag: geregeld zon

Vandaag laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog. De wind waait zwak tot aan zee matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. Het wordt 11 graden. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder en koelt het flink af. In het oosten van de regio kan het kwik dalen naar het vriespunt met vorst aan de grond.

Morgen is het mooi weer met veel zonneschijn en blijft het droog. Het wordt zachter met in de middag een temperatuur van 14 of 15 graden. Er staat een zwakke en aan zee matige zuidoostenwind.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen blijft het rustig en vrij zacht weer in de regio. Af en toe laat de zon zich zien en het blijft voorlopig droog. In de middag wordt het 16 graden, vanaf dinsdag wordt het minder zacht.