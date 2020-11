18-jarige Rotterdamse vast in onderzoek naar bedreiging docent Emmauscollege

De vrouw wordt ervan verdacht een bericht op sociale media te hebben gepost over een spotprent in een van de lokalen van de middelbare school in Rotterdam-Oosterflank. Daarmee heeft zij anderen aangezet tot het plegen van strafbare feiten richting de school en docent, meldt de politie.

De school maakte eerder deze week bekend dat er bedreigingen waren geuit aan de school naar aanleiding van de spotprent. Het is een afbeelding van Joep Bertrams, de winnaar van de Inktspotprijs in 2015. De winnende spotprent gaat over de aanslag op Charlie Hebdo.

Context verdwenen

"Op de foto is de context waarin de spotprent hangt volledig verdwenen", stelde de schoolleiding eerder in een brief aan ouders en leerlingen. "Het gevolg is dat er bedreigingen in de richting van collega's zijn geuit. Deze bedreigingen vinden we onacceptabel."



NRC meldde een dag later dat de bedreigde docent ondergedoken zit. Ook andere docenten zouden zich niet meer veilig voelen. "Het is volstrekt onacceptabel dat de veiligheid van leraren onder druk komt te staan omdat zij de waarde van het vrije woord overbrengen", schreef onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Onzichtbare maatregelen

Het onderzoek naar de bedreigingen is nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie en de politie doen daarom verder nog geen mededelingen. De politie neemt de bedreigingen uiterst serieus en neemt zichtbare en onzichtbare maatregelen.