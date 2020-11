Ernst Kuipers waarschuwt: 'We zijn er nog lang niet, iedere dag 280 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis'

Ernst Kuipers: 'We zijn er nog lang niet, nog steeds iedere dag 280 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis'

Hoewel landelijk het aantal coronabesmettingen minder snel stijgt, blijft het aantal in de regio Rijnmond hoog. Dat geeft grote druk op de ziekenhuizen. "We zijn er nog lang niet", waarschuwt Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en voorzitter van de ROAZ, Regionaal Overleg Acute Zorgketen. "Het virus is niet weg, een vaccin hebben we nog niet."

"We moeten helaas nog wel even volhouden", zegt Kuipers. Het overgrote deel van de Nederlanders, meer dan 90 procent, heeft het nog niet gehad. Die zijn er nog steeds bevattelijk voor. Dat betekent dat je voorzichtig moet blijven, anders krijg je weer een golf, en weer één. Daarom moeten we volhouden, in ieder geval tot er een vaccin is. En ook bij een vaccin is de vraag hoe goed het werkt en voor wie."

Een afvlakking van het aantal besmettingen heeft ook niet direct invloed op het aantal ziekenhuisopnames. "Die besmettingscijfers zijn een vroeg teken, de ziekenhuisopnames lopen dan nog twee weken door", zegt Kuipers. "Er komen nog steeds iedere dag 280, soms meer dan 300 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis."

Vertraging

Kuipers zag 'gelukkig' de afgelopen twee dagen dat de landelijke bezetting in de ziekenhuizen afnam. Het is al een aantal dagen stabiel, een eerste signaal dat het afvlakt. De verwachting is wel dat die daling een hele tijd zal duren."

De voorzitter van het ROAZ verwacht nog maanden bezig te zijn met coronapatiënten in het ziekenhuis. Maar dan komt nog de uitgestelde zorg voor overige patiënten. Behandelingen en operaties die de afgelopen maanden niet door zijn gegaan, vanwege de zorg voor coronapatiënten. "De eerste golf is nog niet ingehaald. Nu loop je weer een vertraging op, die tijd kost om in te halen."

Extra maatregelen

Het is wat Kuipers betreft dan ook te vroeg om de maatregelen los te laten. "Het aantal besmettingen moet nog veel verder naar beneden." Hij ziet liever nog in onze regio aanvullende maatregelen: "De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames zijn in onze regio soms vijf of zes keer zo hoog als in andere regio. Iedere duw kan helpen als eerste zetje. Van een avondklok wordt niemand heel enthousiast, maar je moet zoeken wat je aanvullend op de landelijke maatregelen je lokaal kunt doen."

Dat de landelijke besmettingscijfers nu dagelijks rond de 7.000 liggen, lijkt optimistisch in verhouding met de ruim 10.000 per dag van eerder, maar het moet echt nog veel lager, zegt Kuipers. "We moeten terug naar het niveau van augustus."

Inhalen

Er worden nog iedere dag gemiddeld zo'n 40 patiënten verplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio, omdat er geen plek is in de ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. "We hebben nu meer dan duizend patiënten verplaatst in zes weken tijd." Maar twee mensen zijn helemaal naar Duitsland gereden, meer was gelukkig niet nodig, vertelt Kuipers.

"Verplaatsen biedt een oplossing, maar is verre van ideaal. Het is een flinke belasting van ontvangende ziekenhuizen in bijvoorbeeld Nijmegen, Limburg en Groningen. Die krijgen al zes of zeven weken op een rij patiënten uit onze regio. Die moeten straks ook uitgestelde zorg inhalen."