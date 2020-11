Directeur Maasstad Ziekenhuis over hulp van het leger: 'Er staat ons een zware winter te wachten'

"Hulp inroepen van het leger klinkt heftig, maar dat geeft aan hoe de situatie op dit moment is in ziekenhuizen." Dat zegt Peter Langenbach, directeur van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Het Maasstad is een van de ziekenhuizen in onze regio die deze week de hulp van het leger heeft ingeroepen.

"We hebben ook tijdens de eerste golf hulp gekregen van het leger en daar waren we ontzettend blij mee", zegt Langenbach. "Op die manier hebben we meer capaciteit om patiënten op te vangen."

Defensie heeft veel artsen en verpleegkundigen die klaarstaan om mee kunnen op missies. "Ondertussen kunnen ze ingezet worden in Nederland", vertelt Langenbach. "Wij hebben een samenwerkingsverband met defensie. Op dit moment werken er 25 zorgmedewerkers van defensie in ons ziekenhuis en het zou goed zijn als dat wordt uitgebreid."

Moeilijke week

Volgens Langenbach moeten we de komende tien dagen voorbereid zijn op een stijgend aantal ziekenhuisopnamen. "Afgelopen dag waren er weer meer besmettingen in onze regio. Bij zo'n stijging zie je een week later een sterke toename van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er staat ons dus een moeilijke week te wachten."

Verpleegafdelingen liggen momenteel vol en ook zijn er geen IC-bedden meer beschikbaar. Dat heeft enorme gevolgen voor grote operaties zoals kankeroperaties, zegt Langenbach. "Om een grote operatie uit te kunnen voeren, moet je beschikken over een IC-bed. Heb je dat niet, dan moet je dat soort operaties uitstellen en komt de reguliere zorg nog meer onder druk te staan. Daar komt bij dat we weinig IC-verpleegkundigen hebben. Dan is het dus van groot belang dat defensie kan bijspringen."

Spoedeisende hulp gesloten

In de afgelopen weken is het ook voorgekomen dat ziekenhuizen de afdeling spoedeisende hulp moesten sluiten omdat er geen capaciteit was. "Dat is naar mijn mening te vaak gebeurd", zegt Langenbach. "Maandagavond was in 5 ziekenhuizen de spoedeisende hulp gesloten. Dat is een gevaarlijke, ongewenste situatie."



Met de hulp van defensie hoeft dat ook minder vaak voor te komen, zegt Langenbach. "Maar dat is geen garantie. Alles hangt af van hoe de situatie zich ontwikkelt en hoeveel mensen met corona in het ziekenhuis belanden."

Volgens Langenbach is de inzet leger zeker in de komende maand nodig. "Ik voorspel een zware winter en voorjaar."