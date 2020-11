Beelden ontsnapping Kijvelanden waarschijnlijk in rechtszaal te zien

Op die dag zullen Tony van H. en Cindy S. terechtstaan. Van H. gijzelde samen met Dennie M. een medewerker van de Kijvelanden. Al schietend verlieten zij de kliniek en vertrokken in een gereedstaande taxi. Bij de achtervolging is Dennie M. doodgeschoten.



De vriendin van M., Cindy S., wordt ervan verdacht dat zij een alarmpistool, mes en mobieltje de kliniek in heeft gesmokkeld tijdens het bezoekuur. Zij heeft de uitbraak van minuut tot minuut gehoord omdat Dennie M. zijn telefoon had aangezet.



Beveiligingscamera’s van de tbs-kliniek hebben de gijzeling en ontsnapping vastgelegd. Advocaat Jan-Jesse Lieftink van Cindy S. gaat de beelden van tevoren met zijn cliënt bekijken. "Dat zal zeer emotioneel voor haar worden, omdat Dennie er natuurlijk op staat. Ik vraag de rechter daar rekening mee te houden als de beelden ook hier in de rechtszaal worden vertoond." De rechter gaf aan dat de vrouw altijd tijdelijk de zaal kan verlaten als zij de beelden te confronterend vindt.

Cindy S. (43) wordt naast het helpen bij de ontsnapping nog van een tweede misdrijf verdacht. Zij zou in mei 2018 in Appingedam een papegaai hebben mishandeld. Het dier was in een doek gewikkeld waarna zij met een alarmpistool zou hebben geschoten. Mogelijk met als doel dat de vogel van de schrik en stress zou sterven.

De zaak zou apart door de Groningse rechter worden behandeld, maar op verzoek van advocaat Lieftink is hij bij de ontsnappingszaak gevoegd. “Het gaat mij om de mogelijke samenhang tussen beide zaken. De psycholoog moet kijken in hoeverre Cindy onder invloed stond van Dennie. Was zij wel vrij in haar handelen?”

Over de ontsnapping uit de Kijvelanden wordt nog een inspectierapport verwacht dat in december verschijnt. Bekeken is onder meer of de kliniek heeft gefaald bij de bezoekerscontroles. Volgens advocaat Lieftink deed een scan het niet en waren van een andere scan de batterijen leeg. Cindy S. had een mes en alarmpistool in haar onderbroek verstopt.