Podcast Feyenoord: 'Niet verwachten dat Feyenoord dit hoge niveau zondag zomaar weer haalt'

Feyenoord doet weer helemaal mee in hun Europa League poule, na de 3-1 winst op CSKA Moskou. Komende zondag wacht voor de competitie FC Groningen. In onze Podcast Feyenoord blikken Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Jan Jaap Pruysen terug en vooruit.

"Dit was een cruciale wedstrijd, anders zou Feyenoord gaan figureren in deze groep," trapt Sinclair Bischop af. "En ze leverden een collectieve teamprestatie. Ik heb al vaker gezegd dat Feyenoord heen ver kan reiken als ze als team opereren. Ook in de eredivisie."

Jan Jaap Pruysen zegt dat veel supporters nu zullen verwachten dat Feyenoord deze lijn zondag doortrekt tegen Groningen. Dennis van Eersel is het daar niet mee eens. "Volgens mij is dat de verwachting helemaal niet. Als de geschiedenis en ook het recente verleden ons één ding leert is het dat Feyenoord vlak na een Europese topprestatie in de daaropvolgende wedstrijd een veel minder niveau haalt. Vergis je niet, dit duel tegen CSKA Moskou heeft heel veel kracht gekost. Ik ben ook benieuwd of we wel dezelfde basisploeg gaan zien, want niet iedereen zal nog topfit zijn."

Bischop vult aan dat FC Groningen zich mogelijk ook heel anders gaat opstellen dan CSKA Moskou. "Als de tegenstander Feyenoord het spel laat maken, dan wordt het een stuk moeilijker. Dat is niet iets nieuws, dat is al van de afgelopen jaren. Uit bij Heerenveen of Utrecht gaat het vaak beter dan bij Go Ahead of De Graafschap."

