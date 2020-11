Wat kun je doen met wilde citroen? Zaterdag 7 november in Chris Natuurlijk

Wilde citroen en koninklijke granaatappels, natuur in je tuin, falafel van afval en wijngaarden in Zuid-Holland. Daar gaat het zaterdag 7 november over in Chris Natuurlijk.

De plant van de maand is in de bonus, want Melitta van Bracht -botanicus in de Botanische Tuin Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid - bespreekt zaterdag maar liefst twee planten, de wilde citroen en de granaatappel.

Als het weer mag

Zoveel mogelijk thuisblijven tot 19 november is één van de nieuwe coronaregels, maar met 12x Wijn Weekendje Weg in NL van Peetra van der Knaap, kun je vast wegdromen over een wijnweekend in Nederland na die periode. In Chris Natuurlijk vertelt de vinologe over wijntoerisme in Zuid-Holland en in de rest van Nederland.

Natuurwerkdag in je tuin

Natuurwerkdag, het jaarlijkse evenement op de eerste zaterdag van november waarop vrijwilligers mee helpen in het groen, gaat niet door. De coronamaatregelen gooien roet in het eten.

In plaats daarvan roept de organisatie iedereen op om op zaterdag 7 november mee te doen met de actie

“ Natuur in je tuin ”. Samen met de Groene Motor, die de actie in Zuid-Holland houdt, kijkt Chris Natuurlijk in een tuin in Rotterdam-Overschie hoe je zelf kunt zorgen voor meer natuur in je tuin.





Met hetzelfde gemak redden we het van de afvalbak

Bah, falafel van afval? Wacht maar tot je het proeft, zegt Ayuk Bakia van Falafval . Het bedrijf maakt volgens haar de lekkerste balletjes falafel op basis van groente-reststromen en kikkererwten. De startende, duurzame onderneming uit Rotterdam, maakt voor de tweede keer kans op het winnen van een grote geldprijs. Dit keer is Falafval één van de finalisten van de ASN Bank Wereldprijs 2020.

Luister zaterdag 7 november van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.