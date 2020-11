Duizend militairen stampen XL-teststraat uit de grond op Rotterdam The Hague Airport

Vrijdag werd de bouw afgetrapt, daarbij was zorgminister Hugo de Jonge aanwezig. Omdat dit seizoen meer mensen griepklachten krijgen, moet elke Nederlander straks in 45 minuten op een testlocatie kunnen zijn, met een snelle uitslag. De XL-straten moeten eind november of begin december up and running zijn.



Elke XL-teststraat kan straks tussen de drieduizend en twaalfduizend tests per dag afnemen. In eerste instantie helpt Defensie in de teststraten met het afnemen van monsters, maar er moeten snel mensen worden opgeleid om dat werk over te nemen. "Bijvoorbeeld mensen uit de horeca, of bij KLM vandaan. Mensen die elders door de crisis zonder werk zijn komen te zitten", zegt Hugo de Jonge.

Bottleneck

Ook de capaciteit om al die tests te verwerken, wordt opgeschaald tot boven de honderdduizend per dag in het hele land. Dat gebeurt niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook op locatie en in grote laboratoria, voor een deel in het buitenland.

De bottleneck is volgens De Jonge niet het aantal ingekochte tests en niet de capaciteit van het verwerken, maar het aantal mensen dat straks testen kan afnemen in de grote teststraten. "Daar wordt nu volop voor geworven. In het begin verwacht ik dat er meer klassieke PCR-testen worden afgenomen. Maar het aantal sneltesten zal rap toenemen."



Griepgolf

Ook GGD-voorzitter André Rouvoet is bij de aftrap op Rotterdam The Hague Airport. "We hebben het echt nodig, met de aankomende griepgolf, dat we veel meer mensen kunnen testen. Het RIVM verwacht meer mensen met klachten, die willen allemaal weten of het corona is of niet."

Ook Rouvoet is blij met de inzet van Defensie. Hoe lang die nodig is zal per teststraat verschillen en afhangen van het gebruik van sneltesten en hoeveel mensen worden opgeleid om de testen af te nemen. Rouvoet verwacht dat dat laatste goedkomt. "Dat doen we samen met het bedrijfsleven. Op het moment dat we een nieuwe XL-locatie openen, zullen er mensen klaarstaan om die te bemensen. Het is wel zaak dat die goed worden opgeleid. Als je naar zo'n straat gaat, wil je dat mensen goed opgeleid met zo'n wattenstaafje in je neus komen."



Hoe snel op de xl-locaties sneltesten worden gebruikt en hoeveel, moet nog blijken. "We hebben de PCR-testen. Daar kennen we de betrouwbaarheid van. Daar beginnen we echt mee. Maar de ontwikkeling van de sneltesten gaat zo ongelofelijk snel, dat we verwachten al heel snel op die XL-locaties met verschillende soorten sneltesten kunnen gaan werken."