Feyenoord-keeper Bijlow alsnog bij Oranje-selectie

Justin Bijlow in het oranje van Feyenoord. Foto: Yannick Verhoeven (VK Sportphoto)

Justin Bijlow is alsnog opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer gaf in eerste instantie de voorkeur aan Jasper Cillessen, Marco Bizot en Tim Krul. Na het afhaken van Cillessen met een blessure mag Bijlow alsnog opdraven, net als teamgenoot Steven Berghuis.