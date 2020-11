Slijtage en roestvorming op kabel ingestorte constructie Erasmusbrug

De kabelbreuk waardoor half september een deel van een bovenleiding op de Erasmusbrug naar beneden stortte, is onder meer veroorzaakt door slijtage en roestvorming. Dat meldt de gemeente Rotterdam. Het gaat om een hijskabel, die het contragewicht moest trekken om het tramportaal omhoog te krijgen als de brug opengaat.

De Erasmusbrug stond op 14 september open en ging net weer dicht, toen een deel van de constructie van de bovenleiding van de tram met een klap naar benden kwam. De brug was daardoor langere tijd dicht.



Een ingenieursbureau en kabelspecialist hebben onderzoek gedaan naar de kabel. Daaruit is gebleken dat er roestsporen op zaten en dat de kabel over een grotere lengte beschadigd was. Die beschadigingen waren bij eerdere inspecties niet zichtbaar, omdat dan enkel naar het zichtbare deel van de kabel werd gekeken.

De gemeente Rotterdam meldt voortaan dit soort kabels helemaal te gaan checken. "Dit houdt in dat ook de delen van de kabel die moeilijk toegankelijk zijn jaarlijks honderd procent worden geïnspecteerd door een gespecialiseerd bedrijf in stalen kabels. Op deze manier is gewaarborgd dat slijtage tijdig bij een inspectie gezien wordt."

Het kabelsysteem van de Erasmusbrug, wordt ook gebruikt bij De Hef en bij de waterkering verlengde Zuiderparkweg. De kabels van De Hef worden jaarlijks al honderd procent gecontroleerd, maar de gemeente voert dat nu ook in voor de waterkering.

De video van de ingestorte constructie in september: