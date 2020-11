Sparta-trainer Henk Fraser: 'Wat ik ook over FC Utrecht zeg, ik beschadig altijd iemand'

"Er zijn meerdere namen genoemd", vervolgt hij. "Ik hoef niet te reageren, het is niet aan de orde." Om daar later aan toe te voegen: "Ik zit nu bij Sparta, heb bijgetekend, en heb het hier uitstekend naar mijn zin. We gaan er alles aan doen om te klimmen, dat is een uitdaging, én het belangrijkste. De club verdient mijn volste aandacht. Maar als er aan je gedacht wordt, streelt dat je wel."

Sparta wacht in de eredivisie nog steeds op de eerste overwinning van dit seizoen. Dat moet zaterdag gebeuren bij RKC Waalwijk, dat niet veel hoger staat op de ranglijst. "Spanning en druk vind ik nog te zwaar, maar het is wel logisch dat er spanning is, omdat je dat sowieso nodig hebt om tot prestaties te komen. Maar voor mij is het nog steeds de start van het seizoen."

Kritiek

De kritiek op Sparta neemt toe, na zeven wedstrijden zonder zege en een voorlaatste plaats. "De buitenwereld heeft een mening. Wij krijgen dat binnen. Ik heb nooit schijt aan mensen, maar ik filter wel goed. We zijn niet in paniek, maar de spanning wordt wel opgebouwd."

Fraser mist zaterdag in Waalwijk Danzell Gravenberch, Mario Engels en Reda Kharchouch. Bryan Smeets is weer beschikbaar en ook Adil Auassar is er na een schorsing weer bij. Hij start, verklapte Fraser al.

Penalty's

Lennart Thy moet bij Sparta voor doelpunten zorgen. Dat lukte vooralsnog in de competitie alleen vanaf elf meter. "Ik wil zeker ook een keer uit een veldsituatie scoren, maar nu benut ik penalty's. Elke goal is belangrijk, maar het zou fijn zijn om ook een keer uit een mooie combinatie te scoren."

De aanvaller, die afgelopen zomer door Sparta werd aangetrokken, voelt zich steeds meer thuis op het Kasteel. "Ik heb het gevoel dat ik steeds beter weet wat Sparta wil. Het is aan mij om het uit te voeren."

RKC Waalwijk - Sparta begint zaterdag om 21.00 uur. Uiteraard is die wedstrijd live te volgen op Radio Rijnmond.