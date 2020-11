Politie vermoedt vondst van grondstoffen voor drugs in Ooltgensplaat; bestuurders van vrachtwagen en busje aangehouden

De voertuigen, die volgens de Politie dus vermoedelijk drugsafval of -grondstoffen vervoerden

De politie heeft vrijdag in Ooltgensplaat twee mannen aangehouden die vermoedelijk grondstoffen voor drugs vervoerden. Volgens buurtbewoners stonden er rond 09.00 uur vrijdagochtend al een witte vrachtwagen en een wit busje op het Weespad in het dorp, gelegen in het oosten van Goeree-Overflakkee. Beide bestuurders van de voertuigen werden daarna opgepakt.