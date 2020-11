Verdachte doodschieten rapper Feis in hoger beroep tegen celstraf en tbs

De 26-jarige Silfano M., die vorige maand werd veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs voor het doodschieten van rapper Feis, gaat in hoger beroep. Dat bevestigt de rechtbank in Rotterdam.

Feis werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 gedood voor een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer Bilal raakte zwaargewond en overleefde de beschieting ternauwernood. In het café was ruzie geweest. Het is onduidelijk gebleven waarover.

M. houdt vol dat hij niet de schutter is. Hij was wel in het café en heeft schoten gehoord, maar zegt niets te hebben gezien. Meerdere getuigen hebben hem echter aangewezen als de dader.

De opgelegde straf was exact hetzelfde als justitie eerder heeft geëist. Twintig jaar cel is de maximale straf die kan worden opgelegd bij doodslag in combinatie met poging doodslag.