Grote zoekactie naar 2-jarig jongetje; kind inmiddels terecht

In Rotterdam-Beverwaard is vrijdagmiddag een grote zoekactie opgezet naar een 2-jarig jongetje. Het kind, gekleed in een Mickey Mouse-shirt, was vrijdagmiddag uit zijn huis aan de Cortenbachsingel geglipt.

De brandweer hielp bij de zoektocht. Ook duikers en de politiehelikopter zochten mee. Rond 16:30 uur maakte de politie bekend dat het kindje terecht is.

Het is de tweede grote zoekactie in de wijk naar een vermist kind in twee maanden tijd. Begin september werd de 2-jarige Vienna als vermist opgegeven. Zij werd even later dood gevonden in een vijver.