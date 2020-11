Dertien verdachten, inclusief ex-agent, opgepakt voor drugshandel in Rotterdamse haven

De politie en FIOD hebben afgelopen dinsdag dertien verdachten aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij drugshandel in de Rotterdamse haven. De verdachten zijn tussen de 28 en 37 jaar oud. Onder hen is ook een ex-agent.

Vier arrestanten worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Acht van de dertien verdachten zijn werkzaam in de haven van Rotterdam. In het drugsonderzoek van de politie is ook een voormalig agent aangehouden. Hij wordt verdacht van corruptie, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim. Hij vertrok recent bij de politie.

De politie heeft verder verschillende woningen en bedrijfspanden in de regio Rotterdam doorzocht. Daarbij zijn onder meer contante geldbedragen, een vuurwapen, een gestolen auto, luxe merkkleding en dure kledingaccessoires aangetroffen. Deze goederen zijn door de politie in beslag genomen.