Meerdere gemeenten geven boa's coronabonus van 300 euro

Niet alleen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Rotterdam, maar ook die in Schiedam en Dordrecht krijgen een coronabonus van driehonderd euro netto. Dat hebben de burgemeesters bekend gemaakt.

Eerder deze week werd bekend dat het kabinet alle politiemedewerkers een bonus van driehonderd euro geeft voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De vakbonden voor boa's en de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad vonden dat deze financiële blijk van waardering ook voor de handhavers moest gelden. Rotterdam is het daar mee eens.

"De handhavers trekken schouder aan schouder met de politie op en staan in de dagelijkse praktijk buiten vaak voorop. Zij zijn het die de mensen op straat aanspreken. Zij zijn het die, waar dat zich voordoet, de eerste reacties van onbegrip en onwil incasseren. Graag laten wij daarom een éénmalige financiële blijk van waardering uitkeren", schrijft burgemeester Aboutaleb.

De regeling geldt zowel voor de handhavers die in dienst zijn van de gemeente als beveiligers die zijn ingehuurd. De gemeente Rotterdam trekt daar in totaal 235 duizend euro voor uit. Het bedrag valt binnen de begroting van Toezicht en Handhaving.

Schiedam

Ook in Schiedam kunnen de boa's op de bonus rekenen. "Sinds de uitbraak in maart werken onze boa's bijna onafgebroken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", zegt burgemeester Lamers van Schiedam. "Vaak doen de handhavers hun werk onder grote druk. Zij leveren voor onze stad een grote bijdrage in de strijd tegen het virus."

Inmiddels heeft ook burgemeester Kolff van Dordrecht laten weten dat handhavers in zijn gemeente op de coronabonus kunnen rekenen.