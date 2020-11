FC Rijnmond: 'Haps gaat een klapper maken en Bijlow wordt keeper van het Nederlands elftal'

Feyenoord won donderdag in de Europa League met 3-1 van CSKA Moskou. Met goed voetbal ook nog. Ridgeciano Haps gaf zijn visitekaartje opnieuw af en Orkun Kökçü maakte een bevrijdende treffer. "Dat was wel het hoogtepunt", zegt Harry van der Laan in FC Rijnmond.

"Een prachtige uithaal van 25 meter. Dat was de kers op de taart van de wedstrijd", aldus de oud-spits van Feyenoord. Er was veel kritiek op Kökçü in de afgelopen periode vanwege het gebrek aan rendement. "Daar heeft hij zich wel iets van aangetrokken", denkt Van der Laan.

"Het wordt overal behandeld. Dick Advocaat vond ook dat het tijd werd voor een goal. Een jonge speler heeft echt wel last van het gebrek aan rendement."

Hans de Zeeuw denkt dat ook. "Die goal zal bevrijdend voor hem zijn. Hier zat hij op te wachten", zegt de algemeen directeur van FC Dordrecht én sponsor van Feyenoord.

Klapper voor Haps

Haps maakte indruk tegen CSKA Moskou. Hij scoorde weer en stond op de linksbuitenpositie geposteerd. Toch speelt Haps zelf liever linksback. "Op die positie kan hij een grote klapper maken. Als linksbuiten schiet hij te kort voor de Engelse of Italiaanse competitie", vindt Van der Laan.

"Hij kan het Nederlands elftal halen. Haps is echt terug op zijn oude niveau van AZ. Met een enorme power. Hij is zelfs topscorer van Feyenoord als je kijkt naar de velddoelpunten."

De Zeeuw: "Haps is de beste linksback van Nederland. Hij is al maanden fit en steekt er ver bovenuit. Aan het eind van het jaar kan je hem voor 15 miljoen euro verkopen. En dan kan Tyrell Malacia het invullen."

Bijlow in Oranje

In FC Rijnmond begrijpen de mannen aan tafel niet dat Justin Bijlow niet geselecteerd is voor Oranje. "Hij is de beste keeper van Nederland", vindt Van der Laan. "Frank de Boer is net ingestapt als bondscoach, grijpt nog terug op de ervaren jongens. Maar het is een kwestie van tijd voordat Bijlow erbij komt. Hij wordt de keeper van het Nederlands elftal."

In de voetbaltalkshow gaat het met Hans de Zeeuw ook over de Vrienden van Feyenoord en natuurlijk de toekomst van FC Dordrecht.