Dave von Raven bouwde het kleinste café van Nederland in zijn garage

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt zanger Dave von Raven van The Kik hoe hij als 11-jarig jongetje in winkelcentrum De Oosterhof al zijn geld verdiende met de muziek.

"Ik zat er elke zaterdag achter mijn keyboard voor passanten te spelen. Mensen zeiden: 'Kijk dat ventje nou zitten!' Het zag er kennelijk aandoenlijk uit. Ik verdiende namelijk als een tierelier. Aan het einde van de dag haalde ik 500 gulden uit mijn hoed."

De populaire zanger neemt Sander de Kramer mee naar de volkstuin van zijn ouders in Berkel en Rodenrijs. Een plek waar hij elke vakantie doorbracht en dat Von Raven naar eigen zeggen heeft gevormd.

"Wij gingen niet naar Euro Disney, Spanje of naar Portugal. Wij gingen hier naar dit weiland in Berkel. We woonden in een flatje in de Rotterdamse wijk 110-Morgen. Hier, tussen de koeien en de schapen, vonden we onze rust. Mijn vader had van de volkstuin echt een klein paradijsje gemaakt, vol prachtige bloemen en planten."

Ravotten

"Ik ravotte hier van kleins af aan. Ik had hier in Berkel de tijd van mijn leven. Het is de reden dat ik niet zo lang geleden naar een oude boerderij op Goeree-Overflakkee ben verhuisd. Ik ben dol op het groen en die weidsheid."

Von Raven neemt presentator Sander de Kramer vervolgens mee naar zijn woning in het dorpje Ooltgensplaat, waar de muzikant in zijn garage het kleinste café van Nederland heeft gebouwd.

Op de vraag waar zijn passie voor muziek is ontstaan, wijst de frontman van The Kik naar een antiek dansorgel dat hij achter in zijn eigen kroegje heeft staan. "Toen ik klein was, namen mijn ouders mij mee naar de markt op de Binnenrotte. Daar stond altijd een draaiorgel. Als kleuter stond ik daar met open mond naar te kijken en te luisteren. Ik vond het geweldig."

Auto voor verkocht

"Die fascinatie voor draaiorgels is altijd gebleven. Het is toch magisch dat je er een boek met gaatjes in stopt en dat zo'n apparaat dan een heel orkest speelt. Daarom moest en zou ik er eentje thuis hebben. Deze kostte dertigduizend euro. Ik heb er heel veel voor moeten verkopen; tot mijn auto aan toe, maar ik ben er enorm blij mee!"