Politie vindt tasje met doorgeladen vuurwapen in Ridderkerk; twee Rotterdammers zitten vast

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een tasje met daarin een doorgeladen vuurwapen gevonden in Ridderkerk. Twee 23-jarige Rotterdammers zijn opgepakt.

Rond 03:00 uur zag een bewoner in de Generaal Smutsstraat twee jongens op een scooter die zijn aandacht trokken. De bewoner belde de politie, die al snel een man zag die aan het signalement voldeed. De 23-jarige Rotterdammer droeg een zwarte schoudertas. Toen hij de politie zag, ging hij er vandoor. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden. Het tasje had hij niet meer bij zich.

Toen agenten aan het wachten waren op de diensthond die de tas moest gaan zoeken, meldde zich een andere 23-jarige Rotterdammer op een scooter bij de agenten. Hij wilde weten waar ze mee bezig waren. Hij werd aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien.

De politiehond vond even later langs de vluchtroute de zwarte schoudertas van verdachte nummer 1. Er bleek een doorgeladen wapen in te zitten én het rijbewijs van verdachte nummer 2. Beide mannen zitten nog vast.