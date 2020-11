OM eist in hoger beroep 7 jaar cel tegen van misbruik verdachte Aaldert van E.

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat therapeut en geestelijk leider Aaldert van E. opnieuw de cel in. In hoger beroep hoorde de 79-jarige man uit Meerkerk zeven jaar cel tegen zich eisen. Hij wordt verdacht van misbruik van vijf vrouwelijke patiƫnten in Meerkerk en Ridderkerk.

Van E. werd door de rechtbank in Rotterdam in 2016 al veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor het misbruik van de vrouwen, maar justitie - die tien jaar had geëist - vond die straf te laag en ging in hoger beroep. Ook de verdachte zelf ging in beroep.

Twee jaar later, in 2018, diende bij dezelfde rechtbank nog een zaak tegen Van E. voor de misbruik van een cliënte, die in 2016 zelfmoord pleegde. Voor dat ontucht kreeg Van E. een jaar cel. Ook tegen die straf ging de verdachte in beroep. Beide zaken zijn gevoegd en dienen nu bij het gerechtshof in Den Haag.

Volgens justitie heeft Van E. zijn slachtoffers op listige wijze afhankelijk van hem gemaakt vanuit zijn rol als zorgverlener en evangelisch leider. "Hij heeft daarbij zijn slachtoffers zorgvuldig uitgezocht: kwetsbare vrouwen die nergens anders (meer) terecht konden en bij hem verbleven omdat hij hen zou kunnen 'genezen'."

Het Openbaar Ministerie neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij herhaaldelijk op grove wijze misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van de vrouwen, ogenschijnlijk om in zijn eigen seksuele behoefte te voorzien. Hij wist dat er bijeen aantal slachtoffers ook sprake was van eerder seksueel misbruik.

Het Openbaar Ministerie eist naast de celstraf ook een beroepsverbod van acht jaar en een contactverbod van vijf jaar met een aantal van de slachtoffers. Het gerechtshof in Den Haag doet over twee weken uitspraak.