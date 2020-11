Vlaardingse fotograaf viert kerst met boek over roze flamingo Bob

De Vlaardingse duiven gaan via tijdschrift National Geographic de wereld over. Foto: Jasper Doest.

Natuurfotograaf Jasper Doest reist normaliter zes maanden per jaar over de wereld. De Vlaardinger is hofleverancier van het tijdschrift National Geographic en won al meerdere nominaties en prijzen. "Nu ik door corona niet kan reizen heb ik me op twee Vlaardingse stadsduiven gestort. Die gebruiken mijn balkon en zijn via National Geographic inmiddels ook over de hele wereld bekend. Twee duiven uit Vlaardingen, Ollie en Dollie", lacht Doest.

Jasper Doest (41) fotografeert vooral dieren, maar dan met name in relatie tot mensen. Zijn bekendste model waarmee hij al veel internationale aandacht kreeg is flamingo Bob. "Die vloog vier jaar geleden tegen het Hilton Hotel op Curaçao en raakte gewond. Mijn nicht is dierenarts daar en heeft de vogel opgelapt. Sindsdien maakt hij deel uit van de lokale gemeenschap daar", vertelt Jasper. "Hij doet zelfs mee in schoollessen en staat inmiddels symbool voor de natuurbescherming op het eiland. Er was zo veel vraag naar beelden van Bob dat er half december een boek over 'm verschijnt: Meet Bob."

Tekst gaat door onder de foto

Zaadje geplant

Doest heeft dit jaar wat mooie opdrachten in rook zien opgaan door de Covid-pandemie. "Je wordt ook creatief van de belemmeringen. Ik had dus tijd om het boek over Bob te maken. De opbrengst gaat geheel naar het dierenopvang- en educatiewerk dat mijn nicht op Curaçao doet. Bob is inmiddels een beetje onderdeel van de familie geworden", lacht Doest in het zonnetje aan de Maasboulevard van Vlaardingen.

Tekst gaat door onder de foto



"Ik ben hier in de buurt opgegroeid en liep hier veel vroeger met mijn familie. Ik fotografeerde ook al en altijd stonden die schoorstenen en pijpen van de chemie aan de overkant er op. Daar is misschien wel het zaadje geplant voor mijn latere werk over de relatie tussen mens en natuur."

Bekroning

Onlangs kreeg Doest opnieuw een internationale prijs voor een fotoserie over Japanse makaken apen. "Oorspronkelijk een heilig dier in Japan maar ook daar worden de dieren inmiddels gebruikt voor entertainment. Schrijnend en schokkend. Op de winnende foto zie je twee makaken in een Japans theatertje waarbij er eentje een menselijk masker afzet van papier-maché. Heel indringend", vertelt Doest.

Tekst gaat door onder de foto



Hij werd hiervoor uitgeroepen tot 'European Wildlife Photographer of the Year'. Aan de makaken-serie werkte hij dan ook een aantal jaren. "Een mooie bekroning". Vorig jaar eindigde Doest bij de 'World Press Photo Contest' als tweede voor zijn serie over Bob de flamingo. Eerder won hij onder meer ook al de Zilveren Camera 'Natuur en Milieu'.

Kerstmis

"Ja, ik mis Bob", zegt Doest. "Maar ik heb veel contact met mijn nicht daar dus weet hoe het gaat. Bob heeft last van artritis in zijn poten maar voor de rest gaat het prima en is hij goed hersteld van die klap tegen het Hilton. Ze kunnen wel een jaar of 50 worden en we schatten Bob nu op een jaar of vijf dus hij heeft nog even."

Tekst gaat door onder de foto

Doest hoopt het boek half december te kunnen presenteren. Geen kip, konijn of kalkoen dit jaar met de Kerst op tafel in huize Doest maar flamingo. Althans, het boek over Bob de flamingo. "Flamingo onder de kerstboom. Hoe mooi is dat?', besluit de bekroonde Vlaardingse fotograaf.