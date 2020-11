Politiechef Westerbeke over onderbezetting bij eenheid Rotterdam: 'We zitten op het dieptepunt'

Al lange tijd is er sprake van een structurele onderbezetting bij de politie Rotterdam. "We hebben te weinig personeel", waren de geluiden een jaar geleden al. En toen moest corona nog komen. "We zitten op het dieptepunt en gaan vanaf nu stap voor stap omhoog", vertelt Fred Westerbeke, chef van de eenheid Rotterdam.

"Wij zijn net als heel Nederland opgeschrikt door het virus. Dat heeft enorme gevolgen gehad op de politie en onze mensen. Die moeten vol aan de bak in vaak lastige omstandigheden, met risico's voor eigen gezondheid", vertelt Westerbeke in De Verdieping met Ruud de Boer op Radio Rijnmond.

In november vorig jaar vertelde burgemeester Aboutaleb al dat de politie het de komende jaren met honderden agenten minder moet doen. "We zijn heel veel mensen kwijt aan beveiliging", zei de burgemeester van Rotterdam een jaar geleden. "En we hebben veel jonge agenten in opleiding die begeleiding vragen. Daar zijn we zo'n zeventig formatieplaatsen aan kwijt. Dat levert bij elkaar een tekort van vijfhonderd agenten voor de hele regio op."

Nu, een jaar later, is de situatie er niet veel beter op geworden. "Je kan de bezetting voor de komende jaren uitrekenen, kijkend naar de mensen op school en de mensen die met pensioen gaan", vervolgt Westerbeke. "We zitten op het dieptepunt en gaan vanaf nu stap voor stap omhoog. Er is lucht in aankomst, maar we gaan nu nog een heel lastig halfjaar door. De komende tijd zal het met kunst- en vliegwerk gaan."

"We zorgen ervoor dat we het werk onder de 6.500 mensen van de eenheid Rotterdam goed verdelen, ik heb zelf vorige week nog een avonddienst meegedraaid op straat. Leidinggevenden geven ondersteuning op straat. Dan merk je dat het vak in de kern nog hetzelfde is. De lontjes zijn regelmatig wat korter. Er zijn veel mensen die deze periode lastig vinden. Je merkt het aan de jeugd, die niet weet wat ze met deze tijd aanmoet."

Feyenoordsupporters

Westerbeke ging ook in op het gedrag van een groep Feyenoordsupporters donderdagavond. Zij staken in de uren voor de wedstrijd Feyenoord-CSKA Moskou zwaar vuurwerk af in het centrum van Rotterdam en gooiden dat richting agenten en de mobiele eenheid. Vier agenten liepen daarbij gehoorschade op.

"Helaas hebben we daar vaker mee te maken", vertelt Westerbeke. "Het enige dat wij kunnen doen is stevig optreden. Er zijn dan ook gasten aangehouden. Het is heel vervelend voor collega's die met suizende oren thuiszitten."

Beluister hieronder het hele gesprek tussen politiechef Fred Westerbeke en presentator Ruud de Boer terug. Westerbeke vertelt daarin ook over zijn jeugd, zijn inmiddels rijke carrière en de jaren waarin hij leiding gaf aan het Joint Investigation Team, dat onderzoek doet naar de MH17-vliegramp: