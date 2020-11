Vanaf dit weekend hinder op het spoor van en naar Rotterdam

De werkzaamheden beginnen zaterdag 7 november en duren tot en met 18 november. In totaal gaat het om achttien projecten, van Schiedam tot Moerdijk.

Omdat er in deze periode geen treinen kunnen rijden over de Hogesnelheidslijn, worden er meteen windschermen geplaatst op de Moerdijkbrug over het Hollandsch Diep. Hierdoor wordt het treinverkeer minder gevoelig voor harde wind.

ProRail plaatst over een afstand van 2895 meter ruim 1500 panelen. Voor deze klus zijn 24 uur per dag 25 tot 40 mensen op de brug aan het werk. De scheepvaart ondervindt hiervan geen hinder.

Door de werkzaamheden is er negen dagen geen of beperkt treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Van 7 tot en met 12 november is er een aangepaste dienstregeling tussen de twee stations en van 12 tot en met 15 november rijden er geen treinen op het traject. NS zet dan vervangend busvervoer in.