Diep in de schulden, huis kwijt en emotioneel aan de grond; Genista is een van de drieduizend Rotterdamse slachtoffers van de toeslagenaffaire

"Je komt eigenlijk alleen maar dieper in de put. Je komt er gewoon niet meer uit." Dat is wat de Rotterdamse Genista Lachchi jarenlang denkt, maar inmiddels, na jaren vechten, is het de 35-jarige moeder toch gelukt. Ze is inmiddels uit de nachtmerrie die de toeslagenaffaire heet. Genista is een van de naar schatting drieduizend Rotterdamse slachtoffers van de affaire. Nergens in het land zijn het er zoveel als in deze stad.

De gemeente Rotterdam wil de slachtoffers graag helpen, maar dan moeten zij zich wel zelf melden. In verband met de privacy kan de Belastingdienst geen persoonsgegevens verschaffen. De gemeente heeft daarom samen met de Rotterdamse ombudsman Hulpteam Toeslagen 010 opgericht.

Inmiddels hebben zich daar nu 45 gedupeerden gemeld. Ze hebben schulden die variëren van een paar duizend euro tot anderhalve ton. De verhalen zijn schrijnend. "Mensen hebben heel zware tikken gehad van deze affaire. Veel mensen hebben een trauma", zegt Jeroen Feddema. Hij is coördinator van het hulpteam vanuit de gemeente.

Helaas hebben niet alleen ouders last van de gevolgen. Feddema: "Je kunt je voorstellen dat als de deurbel gaat en pappa of mamma enorm schrikt, omdat ze denken: er zal wel weer een deurwaarder staan, dat dat iets doet met de kinderen. Om maar wat te noemen."

BSO fraudeert

Ook voor Genista en haar drie dochters is het een zware tijd. In haar geval zorgt een frauderende buitenschoolse opvang (BSO) voor problemen die alleen maar erger worden. Ze haalt haar dochters van de opvang, maar de BSO int nog een jaar lang haar kinderopvangtoeslag. Genista krijgt uiteindelijk de rekening van de Belastingdienst: zestienduizend euro.

En dat is pas het begin. Ook al haar andere toeslagen, van zorgtoeslag tot kinderbijslag, worden stopgezet. Omdat ze de opvang niet meer kan betalen, moet ze stoppen met werken en aan het einde van de rit moet ze zelfs haar huis verkopen. Gelukkig heeft ze een goed sociaal vangnet: haar familie, die haar en haar dochters onderdak biedt.

Schaamte

Genista heeft ook last van de twijfel en schaamte die bij veel slachtoffers de kop op steekt. Ze durft geen hulp te zoeken, maar zet uiteindelijk toch de stap. Op aandringen van haar zus. "Achteraf gezien denk ik: gelukkig dat ik het heb gedaan. Je kunt er echt wel uitkomen. Hoe moeilijk het ook is, maar ik denk dat ouders nu wel in een betere positie zitten, omdat de gemeente wil helpen."

Na een lang schuldhulptraject is de Rotterdamse inmiddels helemaal uit de schulden en heeft ze haar leven weer op de rit. Hulpteam Toeslagen 010 hoopt dat dat straks voor alle drieduizend Rotterdamse gedupeerden geldt.

Reikende hand

Feddema is blij met de samenwerking met de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Hij hoopt dat de drempel om hulp te vragen daardoor minder hoog wordt.

"Wat we merken bij de ouders is dat ze over het algemeen weinig vertrouwen hebben in overheden en geef ze eens ongelijk. Ze zijn jarenlang slecht behandeld door de overheid (Belastingdienst) en wij van de gemeente zijn ook overheid. De ombudsman kan de voordeur zijn; de reikende hand. Als de ouder dat wil, kunnen wij daarna gerichte hulp bieden."