Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar bedreiging Emmauscollege

De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de bedreigingen aan het Emmauscollege en een docent van die middelbare school in Rotterdam. Ze worden verdacht van bedreiging en opruiing.

Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige jongen uit Den Haag. Vrijdag hield de politie een meisje van 18 aan. Zij is inmiddels vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.



De school maakte eerder deze week bekend dat er bedreigingen waren geuit naar de school naar aanleiding van een spotprent. Het is een afbeelding van Joep Bertrams, de winnaar van de Inktspotprijs in 2015. De winnende spotprent gaat over de aanslag op Charlie Hebdo.

Context verdwenen

"Op de foto is de context waarin de spotprent hangt volledig verdwenen", stelde de schoolleiding eerder in een brief aan ouders en leerlingen. "Het gevolg is dat er bedreigingen in de richting van collega's zijn geuit. Deze bedreigingen vinden we onacceptabel."