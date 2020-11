Bewoners Recreatieoord Hoek van Holland: 'Wij laten het gebied niet zomaar verkopen'

Bewoners van Recreatieoord Hoek van Holland wisten niet wat ze hoorden. De beheerder, de gemeente Rotterdam, liet weten het gebied in de verkoop te doen en dat is bij de bewoners hard aangekomen.

Rotterdam was al in 2008 van plan om het gebied te verkopen, maar Leefbaar Rotterdam, PvdA en SP wisten daar toen een stokje voor te steken. Twaalf jaar later is het recreatieoord nog steeds niet winstgevend en de gemeente wil niet langer opdraaien voor de het verlies.

"Wij zijn hier niet blij mee en vinden het naar dat de media het eerder wisten dan wij", zegt Incher Bakker, bewoner en vertegenwoordiger van de bewoners van het gebied. "Het nieuws komt uit de lucht vallen, maar we laten het recreatieoord niet zomaar verkopen. We gaan een front vormen om de verkoop te voorkomen."

Een ondernemer uit Hoek van Holland, Jacco Roest, die in 2008 al had laten weten het gebied te willen kopen, is nog altijd geïnteresseerd. Hij had al een plan ingediend, maar daar weet Bakker niets van.

"Ik heb hem niet gesproken en heb geen idee wat hij van plan is. Maar het moet niet zo zijn dan een nieuwe eigenaar ons hier wegjaagt. Ik wil graag met hem om de tafel en als hij goede plannen heeft die ook in ons voordeel zijn, dan zie ik geen problemen. Maar als het de bedoeling is dat onze huizen na verloop van tijd gesloopt gaan worden, dan heeft praten geen zin."

Koningin Wilhelmina

Het recreatieoord bestaat bijna honderd jaar is en door koningin Wilhelmina aan de Rotterdammers geschonken. In 1921 kregen de eerste kampeerders een vergunning om hun tent op te zetten in de duinen bij Hoek van Holland. Twee jaar later opende de gemeente een kampeerterrein met eenvoudige faciliteiten.

"Ik snap dat vernieuwing nodig is", zegt Bakker. "Maar hier leven mensen van een AOW. Deze plek is gebouwd voor de Rotterdamse arbeiders. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Het moet niet zo zijn dat dit een plek wordt voor mensen die 60.000 euro per jaar verdienen en drie weken op vakantie kunnen in het buitenland en vervolgens deze plek gaan overnemen. Ik kan drie weken vakantie met mijn kinderen in Spanje niet betalen, maar ik kan wel zes weken hier zitten met ze. Dat geldt voor iedereen die hier een plekje heeft."

Rotterdam gaat in de komende tijd kijken wie de geïnteresseerden zijn die het gebied willen kopen. De gemeenteraad van Rotterdam neemt vervolgens in december een beslissing.

Bekende bezoekers

Vaste bezoekers van Recreatieoord Hoek van Holland waren Coen Moulijn, Gerard Cox, Annie de Reuver, Jaap Valkhoff, André van Duin, Corrie van Gorp, Wim Jansen, John de Wolf, André Hazes en Dré Hazes. De duinen van Hoek van Holland gaven André van Duin de inspiratie voor zijn artiesten(achter)naam. André Hazes schreef verschillende liedjes in de tuin achter zijn huisje.