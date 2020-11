Het weer van vandaag en de vooruitzichten: zonnig

Vandaag is het zonnig en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 14 of 15 graden. Omdat er slechts een zwakke zuidoostenwind waait zal het vanmiddag een beetje lenteachtig aanvoelen. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 6 graden. Er waait slechts een zwakke en aan zee matige zuidoostenwind.

Ook morgen kunnen we (op gepaste afstand) genieten van heerlijk weer. Het is eerst zonnig en het blijft droog. Een zwak front doet de bewolking in de loop van de dag vanuit het zuidwesten toenemen. Pas in de avond kan er lokaal een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen blijft het rustig weer met wolkenvelden en tussendoor af en toe zon. Er kan vooral op dinsdag wat lichte regen voorkomen, maar het droge weer houdt gewoon de overhand. Na een zachte maandag komt de temperatuur vanaf woensdag uit op 13 graden, maar ook dat is nog een vrij zachte temperatuur voor november.