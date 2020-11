Adil Auassar kijkt uit naar kelderduel RKC Waalwijk - Sparta: 'Ik kan daar wel van genieten'

Auassar start in Waalwijk in de basis. Trainer Henk Fraser gaf in aanloop naar het duel met RKC al aan dat Auassar momenteel onmisbaar is. "Dat geeft een goed gevoel, maar ik moet het wel waarmaken. Ik moet het vertrouwen terugbetalen."

Ondertussen zingt de naam van Fraser rond bij FC Utrecht, dat op zoek moet naar een nieuwe trainer. John van den Brom vertrekt richting België om bij RC Genk aan de slag te gaan.

Ambities

Auassar is duidelijk over de interesse in de trainer van Sparta. "Begrijpelijk, maar ik hoop dat hij bij ons blijft. Elke topsporter heeft ambities, ook onze trainer. Maar wij willen hem niet kwijt."

RKC - Sparta begint zaterdagavond om 21:00 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.