Op een overvolle IC staat alles onder druk: 'Voor ons voelt deze nieuwe golf als een déjà-vu, we houden ons hart vast'

Als er een plek is, waar de dagelijkse RIVM-cijfers met coronabesmettingen tellen, is het op de IC’s in onze regio. Na een rustige zomer, waarvan het even bijkomen was van een intens en slopend voorjaar, worden sinds enkele weken op de IC’s weer dagelijks een strijd op leven en dood gevoerd. En dan moet de winter nog beginnen. “Ik houd mijn hart vast.”

Er heerst een ogenschijnlijke rust op de IC-afdeling van het Ikazia Ziekenhuis. Alleen de geluiden van alle apparaten die de patiënten in leven houden zijn te horen. Daar tussendoor lopen artsen en verpleegkundigen in volledige bescherming over de afdeling. Op dit moment zijn acht van de negen IC-bedden bezet met coronapatiënten. Ze liggen op hun buik en zijn kunstmatig in coma gebracht. IC-verpleegkundige Anita Langendijk staat aan het bed van een patiënt, haalt een stethoscoop tevoorschijn en zegt: “Ik kom even luisteren naar uw longen.”

IC-verpleegkundige Anita Langendijk



Het lijkt vreemd om te praten met iemand die niet bij bewustzijn is. Maar, vertelt Anita, daar is een goede reden voor. “Je weet nooit of ze nog dingen horen. Voor de geruststelling zeg ik wie ik ben en wat ik kom doen. Als ze in de war zijn, helpt ze dat te oriënteren.”

Persoonlijk contact, ook met patiënten in coma

Anita heeft net als haar collega’s een foto op haar schort zodat ze herkenbaar is. Ook op de IC is het persoonlijke contact belangrijk. "Het lijken allemaal dezelfde patiënten die dezelfde zorg nodig hebben. Toch probeer ik mijn best te doen om te kijken wat iedereen uniek maakt”, vertelt Anita. “Op die manier krijg je een band zodat je ook persoonlijke zorg kunt geven.”

Anita werkt samen met Anna Schut, intensivist, gespecialiseerd in de intensieve zorg. We spraken Anna ook tijdens de eerste golf. Toen was alles nog nieuw. “We wisten toen niet goed hoe we corona moesten behandelen. Nu hebben we middelen waarvan we denken dat die het beloop van deze ziekte wat minder heftig kunnen maken. Maar er is nog steeds geen enkel medicijn dat corona kan genezen.”

HIER een link met: Kijk hier naar de reportage die we dit voorjaar met Anna maakten LINK: https://www.rijnmond.nl/nieuws/195109/Via-een-tablet-afscheid-nemen-van-je-zieke-moeder-zo-ziet-het-leven-op-een-IC-eruit

Een dag op een IC is als een marathon lopen

Eén van de lessen van de eerste golf is dat een IC-opname voor een coronapatiënt heel zwaar is, vertelt Anna. “Je moet eigenlijk voorstellen dat zo’n patiënt iedere dag op de IC een marathon moet lopen. We kijken nu een stuk kritischer welke patiënten echt baat hebben bij een opname.”

Verpleegkundige Anita controleert de urinezak van een patiënt van middelbare leeftijd. Dat doet ze elk uur. Als een patiënt niet genoeg plast, kan dat een indicatie zijn voor een gevaarlijk lage bloeddruk of organen die niet goed doorbloed zijn.

In de ideale situatie is ze tijdens een dienst verantwoordelijk voor een patiënt, tijdens een nachtdienst of met hulp van een leerlingverpleegkundige is het mogelijk om twee patiënten te verzorgen. “Maar het wordt echt zorgelijk als dat er meer worden, dan kunnen we eigenlijk niet meer de goede zorg bieden. Tijdens de eerste golf was dit soms het geval. Dat willen we nu echt voorkomen.”

Intensivist Anna Schut (l) en verpleegkundige Anita (r) verzorgen een patiënt



Dat het aantal besmettingen de laatste dagen daalt, is voor Anna Schut nog geen reden tot groot optimisme. “Voor ons voelt deze nieuwe golf als een déjà-vu, we houden ons hart vast. Dat het aantal besmettingen daalt is fijn, maar dat zien we helemaal niet terug in aantal ziekenhuisopnames. Er komen hier nog elke dag patiënten bij die ernstig ziek zijn en een plekje in het ziekenhuis nodig hebben. We zijn er nog lang niet.”

Hier ook een link met

Kijk hier naar de reportage die we in het Ikazia ziekenhuis maakten tijdens de eerste golf

https://www.rijnmond.nl/nieuws/195155/IC-arts-in-coronatijd-Ik-huil-niet-aan-het-bed-maar-in-de-artsenkamer

De afgelopen tijd waren er verschillende momenten dat de IC in het Ikazia vol was. “De beddendruk op de IC is weer heel hoog. We kijken iedere dag of de patiënten die op de eerste hulp komen ook opgenomen kunnen worden op de IC, als dit nodig is. We hebben al regelmatig patiënten moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen omdat er hier geen IC-bedden meer beschikbaar waren.”

Intensivist Anna Schut voor de IC



Anna vertelt dat het deze zomer even wat rustiger was op de IC. Een moment om even op adem te komen na een voorjaar waarin een nieuw virus een uitputtende hoofdrol opeiste. Die relatieve rust is alweer een tijdje ver uit het zicht. Elke dag stromen de IC’s weer vol met nieuwe patiënten, waarvan lang niet iedereen het virus overleefd. Op de vraag wat ze op de IC’s nodig hebben, is Anna duidelijk. “We hebben nodig dat iedereen buiten het ziekenhuis zich aan de regels gaat houden, om te voorkomen dat wij in het ziekenhuis overstromen.”

Kijk hier naar de videoreportage