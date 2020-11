Wereldkampioen Alvarado wint nu ook EK veldrijden in Rosmalen

Nadat ze eerder dit jaar al wereldkampioen werd, is Ceylin del Carmen Alvarado nu ook Europees kampioen veldrijden. De Rotterdamse klopte Annemarie Worst, net als op het WK, in de sprint. Het EK in Rosmalen werd volledig gedomineerd door de Nederlandse vrouwen.

De Nederlandse ploeg ging er bij de start als een speer vandoor en na de eerste ronde reden titelverdedigster Yara Kastelijn, Alvarado, Denise Betsema, de Rotterdamse Lucinda Brand en Worst met z'n vijven op kop.

Voorsprong

Brand kwam twee keer ten val, waardoor Worst en Alvarado hun voorsprong langzaam konden uitbouwen. Kort daarachter reden Brand en Betsema, maar in de buurt van de regerend wereldkampioene en de EK-winnares van 2018 leek Brand niet te komen.

Bij het ingaan van de vierde ronde hadden Worst en Alvarado zo'n zeven seconden voorsprong op Brand, maar met nog een ronde te gaan wist Brand aan te sluiten bij het Nederlandse duo. In het zand moest ze echter van de fiets en haakte ze definitief af.

In de slotfase ging het nog tussen Alvarado en Worst, maar in de eindsprint was Alvarado net iets sneller. Brand veroverde de bronzen medaille en Betsema finishte als vierde in Rosmalen. Alvarado werd vorig jaar ook al Europees kampioene, maar dat was bij de beloften.