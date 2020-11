Zelfgemaakte mondkapjes en veel steun: krachtvrouw Amina helpt in strijd tegen corona

Ze informeert mensen over de maatregelen en geeft mondkapjes weg aan hen die het nodig hebben. De mondkapjes zijn ook te koop. Van de opbrengst koopt ze boodschappen en bloemen voor coronaslachtoffers die geen familie in de buurt hebben.

"Ik wil iets terugdoen voor mijn geliefde Rotterdam, de stad die mij zoveel heeft gegeven", vertelt ze. De mondkapjes zijn gemaakt door Stichting Krachtvrouwen Oude Westen, een grote groep vrouwen die zich richt op hen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ze helpen bij sociale en maatschappelijke problemen als armoede, taalachterstand, eenzaamheid en isolement.

Taboe doorbreken

Een ander belangrijk doel is het doorbreken van taboes. Amina is zelf slachtoffer geweest van het coronavirus en kreeg daarna te maken met vervelende opmerkingen. "Dat was één van de moeilijkste dingen. Ik ging een winkel in en mensen zeiden: wauw je hebt corona gehad dus je mag niet naar binnen." Ze wil dit taboe daarom doorbreken. "Niemand heeft erom gevraagd om corona te krijgen, dus we moeten iedereen blijven respecteren en er samen uitkomen."

Taal van de liefde

Om daarvoor te zorgen moet informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. "Niet iedereen spreekt even goed Nederlands en sommigen kijken geen tv. Ik spreek meerdere talen en als we niet dezelfde taal spreken, komen we er met handen en voeten ook uit," vertelt ze. "De liefde is het belangrijkste en dat we op elkaar blijven letten."

Drieduizend mondkapjes

Amina en de Krachtvrouwen hebben samen drieduizend mondkapjes gemaakt. Hiermee staat Amina zes dagen per week van 10:00 tot 17:00 uur op straat. "Ik sta hier zeker tot en met december, daarna moeten we weer verder kijken. Ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Het belangrijkste vind ik dat we samen proberen corona te stoppen!"