Judoka Marhinde Verkerk na blessure: 'Ik heb tien stappen terug moeten doen om weer vooruit te kunnen'

Na zeven maanden geen competitie en een zware schouderblessure gaat de Rotterdamse judoka Marhinde Verkerk er weer volle bak tegenaan. Van 19 tot en met 21 november zal zij tijdens de EK in Praag voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer op de mat staan. Voor Verkerk, die de afgelopen periode veel pech kende, is dit een belangrijk toernooi in aanloop naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokyo.

Het eerste grote toernooi sinds de uitbraak van de pandemie was de Grand Slam van Boedapest, vorige maand. Verkerk miste dit toernooi, omdat ze nog niet volledig hersteld was van haar schouderblessure. "Vanaf de eerste lockdown heb ik al te maken gehad met een zere schouder", vertelt de wereldkampioen van 2009.

"Toen ik weer mocht beginnen met judoën, heb ik dat direct gedaan. Helaas werd de kwetsuur juist slechter. Daardoor moest ik eerst tien stappen terug doen, om vervolgens weer vooruit te kunnen. Ik was gewoon nog niet wedstrijdfit, dus ik wist al dat Boedapest net te vroeg zou komen."

Europese Kampioenschappen

Het eerstvolgende toernooi op de kalender zijn de Europese Kampioenschappen over twee weken in Praag. "We zullen er vijf dagen eerder naartoe moeten vanwege de testen. Om me in die korte tijd toch zo goed mogelijk voor te bereiden, train in bij mijn judoschool in Hoogvliet en bel ik met mijn coach Maarten Arens om mijn ontwikkeling te bespreken. Dat trainen doe ik moe met de jongens en meiden van Onder 17. Dat is wel anders, maar ik maak me er niet heel druk om. Het gaat erom dat ik m'n uren kan maken."

Op de vraag wat haar niveau is, antwoordt Verkerk met een glimlach: "Ja, dat gaan we zien op de EK. Het is super lastig te zeggen. Ik voel wel dat ik steeds fitter aan het worden ben, dus in die zin lig ik voor mijn gevoel goed op planning. Dat is iets wat door het blessureleed lang is weggeweest. Ik heb eindelijk weer vertrouwen in mijn fysieke gesteldheid en dat is fijn om te merken."

Tokio

De Olympische Spelen van 2020 zouden het laatste kunstje zijn uit de carrière van de judoka die uitkomt in de klasse tot 78 kg. Nu dit evenement is uitgesteld naar volgend jaar zomer, moest de Rotterdamse 'verplicht' nog een jaar door.

"Die knop was heel snel omgezet. Ik leefde echt naar Tokio toe, maar op het moment dat het uitgesteld werd, was ik er ook nog niet klaar mee. Ik heb nog genoeg motivatie om door te gaan. Mijn kansen komen wel en ik focus me gewoon op volgend jaar. Mijn kansen komen wel. Ik zie het meer als bonusmaanden, dan dat het een straf is", zegt Verkerk.

Doelen

Op de EK in de Tsjechische hoofdstad wil de Rotterdamse zichzelf laten zien waar ze staat in de Europese top. "Ik heb nu een gevoel van mijn sterkte, maar ik wil graag zien of dit gevoel blijkt te kloppen op de wedstrijdmat. Maar in eerste instantie ga ik gewoon genieten, want alles wat er dit jaar nog komt, telt niet zozeer mee voor kwalificatie voor de Spelen. Dus ik ga eerst maar eens kijken waar ik sta en daarna vol gas vooruit!"