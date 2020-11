Doelpunten van Thy en Harroui brengen Sparta broodnodige eerste zege van dit seizoen

Beide ploegen maakten er geen spectaculaire openingsfase van, al probeerde Sparta het met Auassar en Harroui twee keer van afstand. RKC was na ruim een kwartier voor het eerst gevaarlijk, bij een kopbal van Damascan die recht in de handen van Maduka Okoye eindigde. De Nigeriaans international kreeg tegen RKC opnieuw de voorkeur boven Benjamin van Leer.

Sparta toonde bij vlagen goed voetbal, maar ontsnapte vlak voor rust aan een achterstand. Na een licht duwtje van Auassar ten opzichte van Damascan werd scheidsrechter Ingmar Oostrom door de VAR naar de kant geroepen, maar de bal ging niet op de stip. Uit de daaropvolgende hoekschop was Ola John kansrijk van dichtbij, maar Okoye stond goed in de weg.

Scoren na rust

Met de 0-0 ruststand was het aan Sparta om de statistiek van scoren in de tweede helft, alle zeven doelpunten van de Rotterdammers vielen dit seizoen na rust, door te trekken. Dat lukte na precies 59 minuten spelen. Na een goede actie legde Sven Mijnans de bal perfect op het hoofd van de volledige vrijstaande Lennart Thy. De spits van Sparta knikte overtuigend binnen en tekende zo voor zijn eerste velddoelpunt van dit seizoen: 0-1.

In het restant van de wedstrijd kwam de voorsprong van Sparta eigenlijk nauwelijks meer in gevaar. Het slotoffensief van RKC stelde niet veel voor, onder meer omdat Tom Beugelsdijk als extra slot op de deur binnen de lijnen kwam bij Sparta. Abdou Harroui gooide het duel uiteindelijk in de blessuretijd in het slot, na een goede actie schoot hij de bal in de korte hoek achter Lamprou: 0-2.

Met de zege op RKC klimt Sparta naar de dertiende plaats in de eredivisie.

RKC-Sparta 0-2 (0-0)

60' Lennart Thy 0-1

90+2' Abdou Harroui 0-2

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Harroui, Auassar; Smeets (81' Beugelsdijk), Mijnans (89' Burger), D. Duarte; Thy (87' Emegha)