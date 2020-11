Live: Smeets en Auassar keren terug in de basis bij Sparta

Na zeven wedstrijden zonder zege is het voor Sparta zaak om zaterdagavond de eerste overwinning te boeken in dit eredivisieseizoen. De Rotterdammers gaan op bezoek bij RKC Waalwijk, en bij Rijnmond mis je niets van dit duel.

De wedstrijd begint om 21.00 uur in Waalwijk, waar verslaggever Dennis Kranenburg het radiocommentaar verzorgt. Radio Rijnmond Sport begint al een uurtje eerder, met presentator Léon Boele. Naast de radio-uitzending op 93.40 FM is RKC-Sparta ook te volgen via onderstaand liveblog:

Sparta staat gedeeld laatste in de eredivisie, met drie punten. RKC staat dertiende met twee punten meer. "Spanning en druk vind ik nog te zwaar, maar het is wel logisch dat er spanning is, omdat je dat sowieso nodig hebt om tot prestaties te komen", vertelde Sparta-trainer Henk Fraser vrijdag al. "Maar voor mij is het nog steeds de start van het seizoen."

RKC-Sparta (aftrap: 21:00 uur)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Harroui, Auassar; Smeets, Mijnans, D. Duarte; Thy