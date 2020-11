Twee wat oudere inwoners van Bleskensgraaf zijn zich in de nacht van vrijdag op zaterdag rot geschrokken. Door een harde knal werd het glas uit hun voordeur en het volledige kozijn geblazen.

De scherven lagen verspreid over de hal en de stoep. De politie gaat ervan uit dat zwaar vuurwerk de oorzaak is. Er was namelijk een grote brandvlek te zien voor de gevel.

De politie weet nog niet wie er verantwoordelijk is voor deze daad.