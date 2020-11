Fraser na RKC-Sparta (0-2): 'Angst om te verliezen of gelijk te spelen was aanzienlijk minder vandaag'

"We waren er aan toe en ik denk dat het behoorlijk terecht is", vertelt Sparta-trainer Henk Fraser over de 2-0 zege op RKC Waalwijk van zaterdagavond. Het was de eerste overwinning van dit seizoen voor de Rotterdammers, die daarmee de onderste regionen op de ranglijst voorlopig verlaten.

"Ontlading", vat Fraser de emotie bij zijn ploeg kort samen. "We weten dat je in de situatie kunt komen dat je punten moet inhalen en dat kan stress opleveren. We willen heel graag en natuurlijk gaat het dan onbewust in je lichaam zitten. Maar twijfel was er niet. We hadden dit wel nodig, zo simpel is het ook."

"Ik denk dat we heel graag wilden winnen, de angst om te verliezen of gelijk te spelen was aanzienlijk minder vandaag", vervolgt Fraser. "Het gevoel was heel goed."

Late beslissing

"Tegen Heerenveen (1-4 verlies, red.) hebben we heel matig verdedigd. Vandaag stond de organisatie weer goed", vertelt Fraser, die wel lijdzaam moest toezien hoe de wedstrijd tegen RKC lang spannend bleef. Abdou Harroui zorgde uiteindelijk in blessuretijd pas voor de beslissing. "De wedstrijden op slot gooien blijft een verbeterpunt, dat was vandaag ook weer zo. Je krijgt altijd nog een mogelijkheid tegen."

FC Utrecht

Fraser reageerde na het duel met RKC ook nog eens op de geruchten rond FC Utrecht. De naam van de trainer van Sparta wordt genoemd als mogelijke opvolger van de naar RC Genk vertrokken John van den Brom. "Wat ik hier ook over zeg, ik beschadig er altijd iemand mee", vertelde Fraser vrijdag al tegen Rijnmond.

"Het is altijd leuk als je genoemd wordt, waar het ook is", voegt hij er zaterdag aan toe. "Maar ik ben ergens aan begonnen bij Sparta, natuurlijk wil je dat afmaken. Weer in de eredivisie blijven is een droom. Iedere sporter heeft ambitie, dus ook iedere trainer heeft ambitie. Maar ik ben vooral bezig met Sparta, hetgeen wat vandaag het meest in mijn hoofd zat was drie punten pakken."