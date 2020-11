Nagelstyliste Iris is en blijft grote steun voor ondernemers op Zuid: 'Iedere winkelboulevard moet iemand als zij hebben'

De coronacrisis hakt er flink in bij heel wat ondernemers. Een steuntje in de rug of een goede peptalk kunnen veel van hen wel gebruiken. Nagelstyliste Iris Bourne is de afgelopen maanden de steun en toeverlaat van de winkeliers aan de Groene Hilledijk en de Beijerlandselaan geworden. Wat begon als spontane actie is inmiddels uitgegroeid tot iets veel groters.

De deuren van haar nagelsalon Pimp My Nails moesten begin dit jaar vanwege corona noodgedwongen dicht. In april maakte Rijnmond al een portret van de goedlachse ondernemer, omdat zij zich ontpopte tot ondersteuner van haar collega-ondernemers in de wijk.

Een nieuwe passie

Inmiddels is haar nagelsalon weer open en gaan de zaken goed, maar gestopt met het helpen van andere ondernemers is ze zeker niet. Sterker nog, sinds juli verhuurt ze zich als zzp'er aan de gemeente Rotterdam en zo was haar tweede bedrijf geboren: The Bourne Consultancy.

"Het is fantastisch dat je eigenlijk ten tijde van crisis jezelf herontdekt, dat je denkt: goh, ik ga hiermee verder, en dat mensen de potentie zien en met mij verder willen", vertelt Iris enthousiast. "Ik heb mijn nieuwe passie gevonden."

Dat ze deze kans heeft gekregen, stemt haar heel gelukkig. "Ik ben er dankbaar voor dat ik mijn passie verder kan ontwikkelen en van betekenis kan zijn voor de winkeliers hier en het gebied."

Tekst gaat door onder de video



De storm is nog niet gaan liggen

De storm in het ondernemerslandschap zal voorlopig nog niet gaan liggen, zegt Iris. De zorgen bij de ondernemers zijn groot. "Het zal nog wel zwaarder worden, maar we blijven doorzetten. We blijven positief. Het is belangrijk om de ondernemers de steun te bieden die zij nu nodig hebben. En dat doe ik met de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Daar ben ik community manager." Iris is daarnaast ook projectadviseur bij Hand in Hand; het transformatieprogramma voor de winkelboulevard Beijerlandseland/Groene Hilledijk.

Iris biedt niet alleen een luisterend oor. Ze verzorgt hulp op maat. "Kun jij bijvoorbeeld innoveren? Ben je bezig met digitaliseren? Heb je behoefte aan de verkoop van jouw dienst of artikel op een andere manier? Ik probeer de ondernemers te enthousiasmeren om op een andere manier te ondernemen en ze te voorzien van creatieve ideeën zodat er zoveel mogelijk inkomsten komen."

Hulp komt als geroepen

Dat haar hulp als geroepen komt, wordt snel duidelijk na een rondje langs een aantal van de ondernemers.

"Ik ben nu met een verhuizing bezig", vertelt Rita Omolo van One Love, een winkel met Afrikaanse kleding en sieraden. De winst gaat naar een school in Afrika. "Iris helpt me met de onderhandeling voor het nieuwe pand. Ze zit me op de nek: 'Heb je dit al gedaan?' of 'Kan ik je hier nog bij helpen?' Het is heel tof en fijn, want dit heb je gewoon nodig."

Tekst gaat door onder de foto



Ook Senay Akdemir is dolblij met Iris. De eigenaar van restaurant Dolice aan de Beijerlandselaan heeft het zwaar. Het restaurant is alleen geopend voor afhaal. "Iris is heel positief ingesteld, ze straalt energie uit en dat trekt ondernemers wel weer naar boven, denk ik. Mij ook, zeker." Ze vervolgt: "Ik vind dat iedere winkelboulevard iemand als Iris moet hebben."

Terwijl Akdemir dit zegt, beginnen Iris' ogen te glimmen. Zij stopt heel haar hart en ziel in deze nieuwe passie. Van plan om te stoppen is ze nog lang niet. Ze doet een stapje opzij in haar nagelstudio en heeft besloten zich helemaal vast te bijten in haar nieuw avontuur.

"En dat vind ik fantastisch. Ik maak een heleboel mee. Ik ontmoet heel veel nieuwe mensen en ik ben helemaal happy met wat ik op dit moment doe. Mijn toekomst zie ik rooskleurig in. Ja, we gaan hier lekker mee door."