Mis zondagmiddag helemaal niets van Feyenoord-FC Groningen bij Rijnmond

Feyenoord hoopt zondagmiddag een goed vervolg te geven aan die sterke 3-1 overwinning op CSKA Moskou, van afgelopen donderdag. FC Groningen komt als nummer 7 van de ranglijst op bezoek in de Kuip, en staat slechts twee punten achter de Rotterdammers. Via Rijnmond mis je uiteraard niets van dit duel.

Zo maken we vijf uur lang Radio Rijnmond Sport, met als hoofdgerecht Feyenoord-FC Groningen. De uitzending op 93.40 FM begint om 13.00 uur, met presentator Dennis Kranenburg. We blikken anderhalf uur vooruit op Feyenoord, maar ook terug op zaterdagavond. Sparta boekte de broodnodige eerste zege van het seizoen op RKC. Vanaf 14.30 uur is het ruim baan voor Feyenoord-FC Groningen, met het vertrouwde commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel vanuit de Kuip.

Kan Feyenoord zondagmiddag de goede lijn van afgelopen donderdag doortrekken? Het was al onderweg van gesprek in onze Podcast Feyenoord. "Als de geschiedenis en ook het recente verleden ons één ding leert is het dat Feyenoord vlak na een Europese topprestatie in de daaropvolgende wedstrijd een veel minder niveau haalt", blikte Dennis van Eersel vooruit. "Vergis je niet, het duel tegen CSKA Moskou heeft heel veel kracht gekost. Ik ben ook benieuwd of we wel dezelfde basisploeg gaan zien, want niet iedereen zal nog topfit zijn."

Feyenoord-doelman Justin Bijlow zal zondagmiddag mogelijk met een extra goed gevoel onder de lat staan. De 22-jarige keeper werd zaterdag alsnog opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer gaf in eerste instantie de voorkeur aan Jasper Cillessen, Marco Bizot en Tim Krul. Na het afhaken van Cillessen met een blessure mag Bijlow alsnog opdraven, net als teamgenoot Steven Berghuis.

Naast onze radio-uitzending is Feyenoord-FC Groningen zondagmiddag ook te volgen via ons liveblog, dat later in dit bericht verschijnt. En wat verwacht jij van de wedstrijd? Laat het vast weten in de reacties!