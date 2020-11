Brand en mogelijk explosie in Rotterdamse woonwinkel

In een winkel aan de Slinge in Rotterdam-Zuidwijk is in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand geweest. Mogelijk is daar een explosie aan vooraf gegaan, maar de politie onderzoekt dat nog.

De ruit van de winkel, die woonartikelen verkoopt, is kapot. De scherven liggen op de stoep. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gehoord of gezien.

Ruim een uur later werd verderop, aan de Tiesselinswaard, een uitgebrande auto gevonden. Volgens de politie is die aangestoken. Onderzocht wordt of het voertuig iets met het incident op de Slinge te maken heeft.