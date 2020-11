​​​​​​​Tijdelijke nieuwe weg in gebruik voor aanleg nieuwe A16

Vanaf maandag krijgen automobilisten aan de noordrand van Rotterdam te maken met een nieuwe verkeerssituatie. Voor de aanleg van elf kilometer nieuwe snelweg, de A16 Rotterdam, is er een tijdelijke weg gebouwd langs de provinciale weg N209.

Deze tijdelijke weg is nodig om van de huidige provinciale weg een snelweg te maken. De weg loopt over het Doenkadeplein en krijgt op- en afritten naar de provinciale weg N471 in de richting van Schiebroek en Berkel en Rodenrijs.

De N209 is dit weekend gedeeltelijk dicht om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen van de tijdelijke weg.

Een nieuw stuk snelweg tussen het Terbregseplein en het vliegveld moet de dagelijkse drukte op de A20 ontlasten. In 2024 gaat de nieuwe snelweg open.