Bannis en Feyenoord akkoord over contractverlenging

Naoufal Bannis gaat zijn contract verlengen bij Feyenoord. De 18-jarige spits heeft met de club een akkoord bereikt over een verbintenis tot de zomer van 2023. Vorig weekend was Bannis nog beslissend met zijn goal in blessuretijd tegen FC Emmen.

De 3-2 in Drenthe betekende zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord 1. Bannis speelt al vier jaar in de jeugd van Feyenoord, nadat hij in 2016 overkwam van ADO Den Haag. Bij aanvang van dit seizoen maakte hij deel uit van de selectie van Feyenoord onder 21, maar vanwege de blessures van Robert Bozenik en Nicolai Jørgensen haalde Dick Advocaat hem bij de selectie van het eerste elftal.

"Hij heeft circa anderhalf jaar geleden al op extreem jonge leeftijd zijn debuut gemaakt bij de A-selectie, en na een wat mindere periode heeft hij zich dit jaar fantastisch terug geknokt", vertelt technisch directeur Frank Arnesen via de officiële kanalen van Feyenoord. "Hij staat er nu veel sterker voor en is er echt klaar voor om te gaan strijden voor zijn plek."