Feyenoord overtuigt niet, maar pakt toch drie punten tegen FC Groningen: 2-0

Feyenoord-doelman Justin Bijlow haakte vlak voor de aftrap af in de warming-up. Daarom verdedigde Nick Marsman het doel van de Rotterdammers.

Orkun Kökcü was de eerste speler die een mogelijkheid kreeg op een doelpunt. De Turk kreeg de bal in kansrijke positie voor zijn voeten, maar kreeg de bal niet onder controle. Het was FC Groningen dat daarna beter in de wedstrijd kwam. De ploeg van voormalig Excelsior-trainer Adrie Poldervaart (die de afwezige Danny Buijs verving) kreeg een aantal kansen. Marsman voorkwam twee keer dat de bal in het doel belandde.

Afgekeurd doelpunt

De grootste kans voor de bezoekers ontstond door onzeker optreden van Marcos Senesi. Remco Balk kreeg zomaar de bal in zijn voeten gespeeld en haalde uit, maar raakte de lat. Ondanks dat Feyenoord vrijwel niets creëerde, kwam het wel op voorsprong. Mark Diemers schoof na een prima aanval binnen. De goal werd, na tussenkomst van de VAR, toch afgekeurd. Daarom werd er met 0-0 gerust.

João Carlos Teixeira verving in de rust Mark Diemers. Het leverde niet meteen nieuw elan op. Ahmed El Messaoudi had de Groningers vlak na rust op voorsprong kunnen schieten, maar zijn inzet belandde naast de goal van Marsman.

Betere tweede helft, Geertruida goud waard

Een hoekschop bood voor de Rotterdammers uitkomst. Lutsharel Geertruida kopte een hoekschop van aanvoerder Steven Berghuis binnen.

Na ongeveer zeventig minuten was het een andere Feyenoord-verdediger die de voorsprong had kunnen verdubbelen. Tyrell Malacia was los aan de linkerkant van het strafschopgebied, maar schoot op de paal. Even later leek Feyenoord weer via een hoekschop te scoren. Teixeira kopte de bal voorbij Sergio Padt, maar de bal kon toch nog van de lijn worden gehaald.

In de slotfase kreeg Feyenoord een strafschop. Damil Dankerlui kreeg voor zijn overtreding een directe rode kaart. Steven Berghuis ging achter de bal staan en besliste de wedstrijd vanaf elf meter: 2-0.

Feyenoord-FC Groningen: 2-0 (0-0)

50' Lutsharel Geertruida 1-0

84' Steven Berghuis 2-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü (89' Bannis), Diemers (46' Teixeira); Berghuis, Linssen (81' Wehrmann), Haps