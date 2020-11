Laat opgeroepen Bijlow moet zich weer afmelden voor Oranje; blessure Feyenoord-keeper valt wel mee

En dat terwijl Bijlow zaterdag alsnog was opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. De blessure aan zijn voet kost de Feyenoord-doelman nu de komende drie interlands van Oranje. Bijlow zat tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen met zijn voet in een bak ijs op de tribune. FC Twente-doelman Jöel Drommel is bij Oranje opgeroepen als vervanger.

Geen breuken

De blessure van Bijlow valt wel relatief mee, vertelde Feyenoord-trainer Dick Advocaat na afloop van de wedstrijd tegen FC Groningen. "Hij is naar het ziekenhuis geweest en voor zover je daarvan kunt spreken ziet het er goed uit. Geen breuken, dat is een kwestie van verzorgen. Hopelijk is hij er over veertien dagen weer bij."

Advocaat moest op het laatste moment zijn doelman wisselen voor het duel met Groningen. "Wij moesten gaan beginnen, dus ik kon niet nog even naar hem toe. Zo kort voor de wedstrijd was het. Gelukkig valt het dan allemaal nog mee, maar voor hem een grote teleurstelling. Hij wilde er niet uit vandaag, dat kan ik me ook wel voorstellen."