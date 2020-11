Advocaat na Feyenoord-FC Groningen (2-0): 'Eerste helft hadden we problemen, tweede niet'

"Een moeizame eerste helft, ook tegen de manier van spelen van Groningen. In de rust hebben we het iets omgezet met Teixeira erbij. Toen kregen we de boel beter onder controle en gingen we beter voetballen", vertelt Dick Advocaat over Feyenoord-FC Groningen.

"Eerste helft hadden we de problemen, de tweede helft niet", vervolgt Advocaat. "Ze bleven de lange bal spelen, daar gingen we beter mee om. Over de tweede helft ben ik best tevreden."

Ondanks de zwakke eerste helft bleef Advocaat rustig in de rust, benadrukt de trainer van Feyenoord. "Ik heb aangegeven dat we het beter moeten doen, dat gebeurde ook. Zo was de ploeg ook in de kleedkamer, we hadden nog 45 minuten. Afgelopen donderdag stond het ook 0-0 in de rust."

Bannis

Eerder deze zondag werd al bekend dat Naoufal Bannis zijn contract gaat verlengen bij Feyenoord. De 18-jarige spits heeft met de club een akkoord bereikt over een verbintenis tot de zomer van 2023.

"Vorig jaar was ik nog niet zo van hem gecharmeerd", vertelt Advocaat daarover. "Ik heb nu gezegd: we halen je erbij, en jij moet maar laten zien dat ik je niet meer terug kan sturen. Daar is hij op de training aardig mee bezig."